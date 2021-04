Les entreprises d'insertion, un modèle social efficace

Quel est le rôle de ces structures ?

Une entreprise d’insertion est une "structure dont la majorité des emplois est destinée aux personnes ayant des difficultés professionnelles et sociales" déclare Luc de Gardelle, président de la Fédération des entreprises d’insertion. Ces entreprises font partie intégrante de l’économie sociale et solidaire et les individus concernés par ce modèle sont par exemple les réfugiés, les jeunes sans diplôme mais aussi les sans domicile fixe. Le rôle de cette Fédération est de représenter ces individus auprès des pouvoirs publics et de les accompagner vers l’emploi. Amandine Scotti, chargée d’insertion pour Prestal, entreprise du secteur de la restauration, souligne que "l'objectif est de lever l’ensemble des freins à l’insertion". Ce modèle est une véritable passerelle vers l’emploi durable, les contrats dans ces structures ayant une durée maximale de deux ans.



Une véritable réussite

En France, on compte en moyenne 65% de sorties positives. Cela signifie qu’une majorité d’individus trouvent, suite à leur expérience dans une entreprise d’insertion, un emploi stable ou démarrent une formation. "C’est un modèle qui fonctionne et c'est un vrai bonheur d’avoir de l’humain au cœur de l’entreprise" indique Luc de Gardelle. Ces emplois sont des tremplins vers la vie active qui permettent aux personnes de trouver leur voie. Une grande majorité des individus formés exercent ensuite des métiers dans des secteurs totalement différents. Prestal accueille 70 salariés en insertion chaque année : "une des richesses de notre entreprise est la mixité de nos salariés" affirme Amandine Scotti.



Un modèle d’avenir

De plus en plus d’entreprises favorisent l’insertion ; la Fédération des entreprises d’insertion "encourage ce type de transformation car c’est le modèle de l’entreprise de demain" indique son président. Il n’y a pas de conditions spécifiques à remplir pour être salarié dans ce type de structure : chaque cas est minutieusement analysé par les prescripteurs et les partenaires. Amandine Scotti insiste sur l’accompagnement des personnes vers la recherche d’un emploi stable. Après l’étape de formation, les salariés de Prestal sont préparés au recrutement grâce à des bilans de compétences et des simulations d’entretiens d’embauche qui sont organisés. Pour faciliter la recherche d’un emploi durable, l’entreprise de restauration dispose de différents partenaires comme des agences d’intérimaires.