Les entreprises face à leurs déchets

Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités locales n'assurent plus le ramassage des déchets des entreprises. A elles d'assumer la gestion et la collecte. Ou en sontt-elles ? Au Coeur de la Cité fait le point avec Didier Amphoux, chef d'entreprise et responsable de l'UPE 13 Aix en Provence