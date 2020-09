"Nos invités du jour :



Romain DEIBER, héliciculteur, porteur d’un projet au sein des Espaces Tests



Kim STOECKEL, chargée de développement des Espaces Tests Bio en Grand Est



Alors que le monde agricole va vers une concentration toujours plus poussée, à l’image des modèles industriels, certains souhaitent jouer la carte du diversifié et du local, et de se reconvertir vers des projets en lien avec la terre, sans être issus d’une famille ou d’un réseau du métier… Pour ceux-là, les Espaces Tests Bio en Grand Est proposent un accompagnement spécifique, en réunissant les expertises de Terres de Lien, de Bio en Grand Est (ex-OPABA) et d’Antigone, afin que le porteur de projet puisse réaliser son rêve d’exploitation agricole respectueuse de la nature, de son territoire et de soi.



En savoir plus sur les Espaces Tests : https://reneta.fr/Les-Espaces-Tests-bio-en-Alsace ou pour vous inscrire à l’une de leur prochaine réunion d’information coordination@espacetest-bio-alsace.org



Retrouver Romain pour déguster des escargots de sa Ferme des Petites Bêtes à Dachstein : https://www.facebook.com/FermeDesPetitesBetes/



La chanson du jour : The Beatles, Here comes the sun