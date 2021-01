Les jardins à but thérapeutique pour vivre mieux.

Le jardin de soin est un miroir de vie. Il devient réalité bienfaisante, vrai projet de mieux-vivre pour toutes les personnes fragilisées, atteintes d'un handicap physique, cognitif ou sensoriel.

Philippe Walch est un paysagiste qui s'est spécialisé dans la conception de jardins à but thérapeutique.

Dans cette interview, il nous explique de manière très intéressante comment il exerce son activité professionnelle. L'écoute des personnes et l'attention aux sensibilités humaines lui permettent de proposer et de réaliser des jardins qui leur permettront de mieux vivre.