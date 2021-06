Les joies de la randonnée avec "Marcher autrement"

Francoise Masson,fondatrice et présidente de l'association "Marcher autrement" relate deans cette émission les évènements à venir sur l'été 2021 et sur la reprise des randonnées à partir de septembre prochain.

Tout d'abord,le samedi 19 juin,une randonnée sera organisée à partir d'Uzes avec l'ensemble des adhérents de l'association ainsi que toutes les personnes qui voudront se joindre à eux.

Ensuite,au mois de juillet,Francoise Masson accompagnera un groupe de sept personnes au maximun pour une randonnée de 14 jours à partir d'Aumont-Aubrac et jusqu'à saint Guilhem le désert.

Enfin,la reprise des petites randonnées d'une demie-journée à partir de septembre à raison d'une fois toutes les deux semaines.