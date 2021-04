Les journées européennes des métiers d'art les 10 et 11 avril

Des artisans d'art aindinois ouvriront leur boutique et leur atelier les 10 et 11 avril 2021 à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art. la chambre des métiers et de l'artisanant organise un circuit dans la ville de Bourg-en-Bresse

plus d'infos sur le site internet lesjournéeseuropéennesdesmétiersd'art.fr