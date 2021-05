Les métiers d'art, un terrain de reconversion

Le dynamisme économique de la région Grand Est ! Les antennes locales de RCF dans le Grand Est se proposent d’aller à la rencontre des opérateurs économiques au sens le plus large du terme, de façon à informer les auditeurs de RCF de l’actualité économique de leur région, des difficultés de certains secteurs, mais aussi des initiatives originales et prometteuses, des réussites dont la Lorraine et l'Alsace doivent être fières !