Les mots à vivre : s'engager

A quoi nous invite ce verbe ? S'engager, pour qui, pour quoi ?



En ces jours de « Rentrée », bien reposés que nous sommes… nous allons recevoir nombre de sollicitations pour nous engager !



S’engager !

Intéressons-nous quelques minutes au sens de ce mot, si souvent employé …

Tentons d’entendre et de comprendre sa résonnance au cœur de notre vie !



S’engager !

pour ma famille, mes enfants, mes amis…

dans mon travail, pour mes collègues, pour le projet de mon entreprise…

dans une association caritative, éducative, sportive ou avec les parents d’élèves…

en Politique, pour ma commune, par mon vote ou davantage, en mars prochain…

pour mon pays, pour une raison, une cause qui me dépasse…



S’engager !

Dans son étymologie ce verbe signifie donner en gage, mettre en gage…

Dans les temps anciens ou au Moyen-Age, il est largement utilisé pour signifier la parole donnée sur l’honneur…

Dans un sens plus contemporain, il renvoi chacun d’entre nous à sa capacité de don !



Mais,

Qu’ai-je donc à donner ?

Que suis-je donc capable de donner et d’accomplir ?

… … … … …



S’engager !

Ce verbe, cette parole remplie de sens

qui conduit irrémédiablement aux actes qui vont suivre…

Ce sentiment qui me bouscule, me porte, me pousse et qui m’envoie !



S’engager !

Ce temps et cette énergie que je consacre au service des autres…

Cet acte d’amour, gratuit… sans retour direct ou apparent…



S’engager !

Cette promesse faite à moi-même et aux autres,

de poser et d’accomplir le geste qui relève…

le geste qui révèle le meilleur de ce qui m’anime pour ceux qui me sont confiés….



S’engager !

Cette inspiration qui vient me chercher au plus profond de ce que je suis…

Cette impulsion qui me fait écraser mes peurs, mes angoisses…

et aussi celles de mes proches…

S’engager !

Cette voix qui m’appelle à vivre !

Cette étincelle qui réveille tout mon être …

Cette foi, cet idéal, qui me saisit, me guide et me conduit !

Cette confiance qui me dit : « Va ! »