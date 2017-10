Les objets connectés peuvent-ils améliorer la santé?

Appli pour smartphone, pilulier connecté, réveil à luminothérapie, balance connectée... Les objets connectés envahissent le secteur de la santé et révolutionnent la manière de penser le suivi médical. Quels sont-ils? Sont-ils vraiment efficaces? Comment les choisir et bien les utiliser? Le Dr Alain Scheimann vient de publier "Mieux vivre avec la santé connectée" (éd. In Press). Il nous guide dans l'usage de ces nouveaux outils.



S'ils "ne remplacent pas la consultation médicale, les objets connectés favorisent la communication avec le médecin"

La santé connectée, c'est quoi?

On peut utiliser un objet connecté pour son bien-être ou pour sa santé, et n'est pas tout à fait la même chose! Dans le cas des objets connectés médicaux, s'ils "ne remplacent pas la consultation médicale, ils permettent de mieux se connaître et favorisent la communication avec le médecin", explique le Dr Alain Scheimann. En tant qu'endocrinologue, nutritionniste et diabétologue, il suit des maladies chroniques. Pour ses patients, un pilulier connecté par exemple, peut aider à la une de médicaments régulière.



santé connectée: Faut-il avoir peur des ondes?

Certaines personnes sont plus sensibles aux ondes que d'autres. "Il faut dans ce cas limiter leur usage", prévient le Dr. Scheimann. On pense au podomètre, au réveil à luminothérapie, au bracelet d'activité ou à tous ces objets connectés censés favoriser le bien-être.