Les offres du 26 septembre

Commercial(e) / Les entreprises adaptées FLAVIEN et G.C.A.T., 10 M€ en 2015, fabricants sur leur marché en produits d'hygiène et d'entretien de qualité, poursuivent leur expansion. Afin de développer leur réseau, nous recrutons un commercial(e) type prospecteur sur le département 51 auprès des administrations et entreprises. Après une période de formation et d'intégration, vous serez responsable de votre secteur afin de commercialiser les produits fabriqués dans nos usines par des personnes en situation de handicap. Homme ou femme de terrain, développeur dans l'âme avec un fort sens relationnel, venez rejoindre notre groupe qui vient de fêter ses 60 ans d'existence ! Pour accompagner le développement de votre secteur, nous vous fournirons une clientèle existante. Le salaire composé d'une partie fixe et variable est non plafonné.

Poste en CDI à pourvoir immédiatement. Mutuelle d'entreprise. Véhicule indispensable.

Salaire : Mensuel de 1490.00 EU à 3000.00 EU sur 12 mois



060LHHN Chauffeur Poids Lourd ( CDI-Chalons) : Débutant accepté

Vous assurerez le transport et la livraison du fioul auprès des particuliers. Vous avez la responsabilité du chargement/déchargement de votre camion au départ et aux différents points de livraison.

Vous disposez impérativement du permis poids lourds avec une spécialisation ADR de base, produits pétroliers et de votre carte conducteur.

Fimo/fco +carte conducteur à jour





060PRRK : CDD 3 mois (Trépail) – 2 ans d’experience exigée / Ouvrier viticole

Poste à pourvoir vers le 15/11/2017 jusqu'au 15/02/2018.

Vous effectuez la taille sur le secteur de Trépail (23 kms de reims/chalons/epernay) sur une surface de 3 hectares.

Vous maîtrisez impérativement taille Chablis.

Vous travaillez en équipe avec une autre personne.

Travail rémunéré à l'heure 10.42 à négocier selon expérience.

Diplôme de taille souhaité.

