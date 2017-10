Les offres du mardi 10 octobre

Offre 059SZSQ : Contrôleur technique poids lourds.Missions

- Contrôle périodique des chronotachygraphes analogiques et numériques.

- Contrôle des limiteurs de vitesse analogiques et numériques

Formation d'environ une semaine assurée par l'employeur.

Type de contrat : CDI

Qualification : Employé qualifié

Salaire : 9.76euros /heure à négocier selon le profil



Durée hebdomadaire : 35h

Expérience :Débutant accepté

Formation : Bac ou équivalent Mécanique automobile Exigé

OUBac ou équivalent Electromécanique Exigé ou Bac Pro Electrotechnique

Offre 060WGZJ : Ouvrier viticole / Ouvrière viticole

Au sein d'un domaine viticole, vous exécuterez les travaux de vigne en extérieur (surveillance, entretien, taille, vendanges...). Vous encadrerez les prestataires Vous devez être tractoriste . Vous êtes sensible aux démarches environnementales (certification HVE). Vous êtes force de proposition et vous assurez des reportings quotidiens auprès de votre supérieur.

Heures supplémentaires payées. Vous devez être autonome dans vos déplacements pour vous rendre sur les différents vignobles.. Caces 3 et 9 souhaités



Type de contrat : CDD - 12 Mois

Employé qualifié

Salaire : Mensuel de 1800.00 EU sur 12 mois brut, évolutif



Expérience exigée au moins 3 An(s) - sur le même type de poste

Formation : CAP, BEP ou équivalent Viticulture Exigé à bac +2 BTS VITI OENO

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

CE - Poids lourd + remorque (= EC) Souhaité

Offre 059RSTX : Cuisinier de collectivité

Sous la responsabilité du chef de cuisine et au sein d'une équipe de 7 personnes, vous serez chargé(e) de :

-Réaliser la production des préparations froides et chaudes

-Respecter les régimes et textures

-Contrôler la qualité de la production

-Effectuer le nettoyage du matériel et poste de travail

Certains jours en coupé. Travail du lundi au dimanche 1 week end sur 2 / jours de repos à définir selon planning.

-Maîtrise HACCP

-Autonome, Rigoureux(se) et organisé(e)

Lieu de travail : 51 - VERTUS



Type de contrat : CDD - 12 Mois

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire : Mensuel de 1650.00 EU sur 12 mois

Durée hebdomadaire : 35H Travail samedi et dimanche

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP ou équivalent Cuisine Exigé

Pour tout renseignements sur une annonce donnée à l'antenne, contactez-nous au 03 26 21 26 26 ou à antenne.chalons@rcf.fr.