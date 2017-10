Les offres du mardi 24 octobre

062DGPS / Manœuvre de chantier / STE MENEHOULD



Vous serez chargé du montage et démontage des échafaudages.

Vous procéderez au lavage des surfaces avec la pose d'enduit projeté et pose de la peinture.

Vous effectuerez également de l'isolation par l'extérieur. Travail en extérieur.Vous êtes autonome pour vous rendre sur votre lieu de travail .

Contrat à durée indéterminée -

Horaire de 9.76 EU sur 12 mois

Candidature à envoyer sur moco51@orange.fr





059QLXR / Pizzaiolo / ST MEMMIE



Vous préparez les pâtes à pizzas, les ingrédients (viande, légumes) et réalisez les pizzas suivant les demandes clients. Vous gérez également les cuissons. Vous aidez dans la préparation des plats (lasagnes, salades composées ...).Les produits étant fabriqués sur place, vous procédez également à la mise en place (épluchage, découpe des matières premières)

Vous réceptionnez les marchandises et les stocker. CAP, BEP ou équivalent Cuisine Souhaité Expérience d’un an Pizzaiolo/Pizzaiola impérative - Cdi 9.76 €





062JQZK /Adecco rue Jean Jaures / Conducteur PL -st gibrien (Besoin très urgent)

Horaires : 04h30-11h30 de lundi 25/10 au 30/12

Vous devez posséder obligatoirement le permis C et la fimo à jour.

Mission travail temporaire 2 mois renouvelable

Travail du mardi au dimanche (+ jour de repos à définir avec l'employeur).

Se présenter directement à l’agence de travail temporaire

Pour tout renseignements sur une annonce donnée à l'antenne, contactez-nous au 03 26 21 26 26 ou à antenne.chalons@rcf.fr.