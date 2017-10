Les offres du mardi 31 octobre

Offre N° 062QYMQ – Chauffeur/ chauffeuse poids lourdChauffeur-livreur PL 19 Tonnes .

Au départ de Châlons-en-Champagne, vous assurez le transport de produits alimentaires Epicerie Sèche pour les collectivités.

Vous serez accompagné d'un chauffeur pour chaque tournée. Chargement à Mormant à 6H00 le lundi, puis livraison dans les collectivités.

Découches possibles (frais d'hébergement et de repas pris en charge ).

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ÊTRE A JOUR DE VOTRE FIMO ET DE VOTRE CARTE DE CONDUCTEUR.

Possibilité de renouvellement du contrat.

CDD 6mois à Chalons en Champagne et aux alentours.

Débutant accepté.

Permis C exigé.



Offre N° 056QRBS – Couvreur zingueur/ couvreuse zingueuse

Vous effectuerez la préparation et la pose des éléments de couverture (tuile zinc et bac acier) dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation, selon les règles de sécurité.

Vous devez être autonome dans vos déplacements, travail en équipe, 39hdu lundi au vendredi midi (possibilité 35h).

Vous maitrisez la soudure et la pose de zinc

CDD 12mois à Bouy.

Expérience 2ans.

CAP/BEP Couverture tuile exigé.



Offre N° 056QRPC – Menuisier / menuisière atelier et pose

Vous préparez et installez tout type de menuiserie intérieur et extérieur: bois, aluminium et PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages, porte de placard, escalier, ...).

Vous découpez les éléments de fermetures menuisées selon le plan ou les mesures sur site.

Vous démontez la fermeture menuisée et vérifiez l'état du support (bâti, embrasure, ...)

Vous positionnez et fixez les éléments menuisés avec des pattes, coulisses, équerres, ...

CDD 12mois à Bouy.

Expérience 2ans.

CAP/BEP menuiserie exigé.

Pour tout renseignements sur une annonce donnée à l'antenne, contactez-nous au 03 26 21 26 26 ou à antenne.chalons@rcf.fr.