Les Oubliés de l'île Saint-Paul avec Dominique Le Brun et deux descendantes

Un groupe de six hommes et une femme enceinte de la région de Concarneau, abandonnés sur l'île Saint-Paul, au sud de l'Océan Indien par leur société « La Langouste française »... Ce fait historique se déroule au début des années 30. Il nous est raconté par Dominique Le Brun et deux descendantes des Oubliés de Saint-Paul. Un magazine de Christophe Pluchon.



Références : "les pôles, une aventure française" de Dominique Le Brun (éd. Tallandier)

Le Chasse-Marée numéro 315 (article sur les Oubliés de Saint-Paul)

L'association "Faire vivre le souvenir des oubliés de l'Ile Saint-Paul" recherche des témoignages.