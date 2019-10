Les Passeurs de Piano où en sont-ils ? Concert des 100 métronomes

Tranformer un piano pour agir.

les Passeurs de piano sont des gens heureux, fiers et un peu fous, enfin comme on dit dans le midi , des fadas.

Projet fou, humain et culturel et surtout écologique.

Fou, car inédit.

Humain, car cela implique des persones délaissées par notre société

Ecologique, cela permet le recyclage des matériaux nobles et moins nobles servant à la fabrication de pianos.

Au mois de Mai, à l'Opéra Confluance, un concert tres particuliers avec pianos, et 100 Métronomes.

Il en manque encore beaucoup.Bruno VINCENT lance l'appel, si vous avez un métronome qui ne sert pas pour l'instant, vous pouvez le préter ou le donner à l'Association Les Passeurs de Pianos.

http://www.lespasseursdepianos.com

lespasseursdepianos@gmail.com

tel: 07 86 44 30

facebook: Les Passeurs de Pianos

Twitter: @PasseursPianos