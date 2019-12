Les personnes autistes et leurs familles ne sont pas seules grâce à Tedai 84 !

Une Association pleine de vie, au service des personnes atteintes de troubles autistiques et de leur entourage.

Une association qui montre la richesse de ses adhérents.

Une association composée de parents, de professionnels et de personnes autistes adultes.

Une association qui permet par leur divers ateliers dont celui du théatre, de pouvoir écrire, créer et vivre comme une vraie troupe avant de donner leur spectacle.

Cet atelier - théâtre permet aussi aux jeunes de pourvoir exprimer leurs émotions. Chez aussi, la parole se libère.

http://webmestre@tedai84.org

Acceuil des Familles Siège Social

09 81 14 39 84 tedai84@orange.fr

accueil@tedai.org Jeudi de 17h à 19h :06 87 47 13 26

Complexe St.Jean

34, Avenue Jean Bocace

84000 AVIGNON

Délégation Apt: Délégation Vaison La Romaine

contactapt@tedai.org contactvaison@tedai.org

06 89 9 01 36 lundi matin 9h/12: 06 83 46 61 71