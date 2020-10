Les pleurs des des tout-petits : comment les accompagner ? (à diffuser le 28/10/2020)

Une réaction si naturelle et pourtant parfois très déstabilisante pour les jeunes parents... comment comprendre et agir de la meilleure manière aux pleurs de son bébé ? On en parle dans ce numéro du Coin des mouflets. Bonne écoute !