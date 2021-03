Les poireaux à l'honneur !

Recette de ce gratin de poireaux et lardons, ci-dessous et en pièce jointe

Pour 4 pers :

200g lardons

200g poireau

30cl crème liquide

2 oeufs

15ml Maïzena

Poivre, muscade

Fromage râpé, chapelure

Faire revenir les lardons 5min dans une poêle

Ajouter le poireau émincé et lavé, laisser fondre encore 5min

Égoutter et réserver

Mélanger au shaker ou au fouet les oeufs, la crème, la Maïzena, assaisonner de poivre et de muscade au goût.

Verser sur le mélange poireau-lardons, mélanger rapidement puis verser dans un plat à gratin beurré

Recouvrir de fromage râpé, saupoudrer de chapelure

Faire cuire à four chaud, 25min à 180°C (le dessus doit être doré)

Servir chaud !

Télécharger - recette_gratin_de_poireaux.pdf