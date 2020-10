Les semences, une clé de la biodiversité

Cette année, la Fête de la nature a pour thème : "Prenons-en de la graine !" L'occasion d'évoquer les graines et les enjeux écologiques qui se jouent autour des semences, notamment en matière de biodiversité. Anne Kerléo reçoit Pascal Aspe, jardinier en chef du centre écologique Terre vivante.

Semer des graines

"N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de betteraves, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur ? À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait.

Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre."

Émile Zola, extrait de "Germinal" (1885)

Cet extrait de "Germinal" qu'a choisi Pascal Aspe rappelle que "quand on met une petite graine en terre derrière il peut y avoir des choses majestueuses qui en sortent". Des petites graines en semer dans la tête de sgens, surgir de belles choses, comme "plus d'écologie, plus de bienveillance, plus de biodiversité".



Quel enjeu autour des semences aujourd'hui ?

L'enjeu écologique autour des semences est lié au fait que "le monde des graines est régit par un catalogue officiel". Catalogue qui indique quelles variétés sont autorisées ou non. Conséquence : "On a perdu énormément de variétés qui par le passé existaient" et avec elles "on a perdu toute la diversité génétique que ces variétés-là avaient".

Une réelle prise de conscience a toutefois eu lieu ces dernières années. Des particuliers, des professionnels, des associations s'engagent et se battent pour "la redécouverte, le maintien ou la réinscription des variétés anciennes". Pascal Aspe en est témoin, "il y a plein de jardiniers qui commencent à faire leurs graines dans leur jardin, à échanger et à essayer de militer pour le maintien des varités aussi bien au niveau des arbres que des carottes et des tomates".