Les whiskies francais 2

Deuxième chronique consacrée aux whiskies français. La semaine dernière je suis revenu sur l’émergence de ce jeune pays producteur pour affirmer qu’il s’agit d’un phénomène durable plutôt que d’une mode fugase. Aujourd’hui, je vais vous présenter 3 acteurs incontournables du whisky français contemporain. En route vers 3 belles régions de notre pays : le Sud Ouest, le Jura et bien sur la Bretagne …



Relance : Direction le sud ouest, préférez prendre le train ou la voiture ?



Nationale 10

Boyer, from scratch



Relance : Permettez moi de proposer de traverser la France du Sud Ouest au Nord Est par avion ?



Whisky BM qui porte fièrement les couleurs du Jura

Rouget de Lisle

Vin de paille : passerillage (les grappes de raisin sont séchées plusieurs mois pour se concentrer en sucre et en goût sur des claies en paille ou en bois avant d'être pressurées, puis vinifiées

Alors si on s’arrête sur l’étiquette, nous pouvons remarquer Pur Malt et non single malt

Bel exemple d’un brasserie devenue distillerie



Relance : Dernière destination, la Bretagne, mais je vois Distillerie Warenghem, vous ne vous êtes pas trompé, cela m’évoque plutôt l’Alsace ?



Et oui, famille issue de l’Est de la France qui s’implante dans les côtes d’Armor

1987 premier whisky français 1998 : premier single malt francais

Vieillisement en fût de sherry