L'été en musique

Le tambour

Pour cela, il vous faudra une boîte de conserve ou une boîte métallique, un ballon, un élastique, du riz, du papier coloré, du scotch ainsi que des éléments de décoration comme de la peinture ou des gommettes par exemple.

Commencez par nettoyer la boite métallique, attention elle doit être ouverte d’un seul côté. Ensuite, découpez du papier coloré au format de la boite puis fixez celui-ci à l’aide de scotch.

Pour un son plus sympa, mettez une petite poignée de riz ou de lentilles dans la boîte.

Découpez la base du ballon afin d’obtenir une forme ovale. C'est là qu’arrive l'étape la plus technique ! Il faut étirer le ballon au maximum pour recouvrir le haut de votre boîte de conserve. Plus le ballon sera tendu, plus le son sera joli. Puis ajoutez un élastique pour bien maintenir le tout. Vous pouvez maintenant décorer votre tambour comme vous le souhaitez !

Les castagnettes

Il vous suffit de prendre du carton semi-épais que vous coupez en rectangle. Pliez-le en deux pour faire comme une pince. Collez alors à chaque extrémité une demi-noix ! Elles recréeront le bruit de la castagnette lorsque vous refermerez votre pince. Et puis si vous n’avez pas de noix, vous pouvez opter pour des capsules de bières. Votre instrument donnera un son plus aigu !

Les maracasses

Pour cela c’est très simple ! Versez du riz dans des toutes petites bouteilles de jus de fruits ou dans deux yaourts collés entre eux.