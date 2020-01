Liberté d'écriture dans les musées d'Avignon

Liberté d'écrire dans les musées. Belle aventure

Se glisser dans les secrets des différentes oeuvres présentées dans les musées.

Découvrir l'histoire d'Avignon.

Isabelle RONZIER médiatrice culturelle pour Avignon Musées proposent des ateliers d'écriture pour personnes malvoyantes et malentendantes.

Un approfondissement, un partage et un approfondissement aux travers des langues et des perceptions différentes de chacun.

Un superbe texte écrit au Musée Réquien sur un bois flotté., lu par Isabelle.