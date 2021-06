Lutter contre les nuisances sonores : un enjeu de santé publique

L’omniprésence du bruit, un problème sociétal

La recherche du silence est parfois très compliquée dans certaines zones urbaines, notamment lorsque des habitants vivent à proximité d'infrastructures de transports comme un aéroport, une autoroute, qui sont de véritables sources de bruit. C’est dans ce cadre que des associations se forment partout en France pour lutter contre la pollution sonore. Dans certains cas, la situation est difficilement vivable, comme à Paris où les nuisances sonores explosent et deviennent un problème majeur de la capitale comme le rapporte Matthieu Sineau, chef de projets chez Bruitparif : "les nuisances sont vues par les parisiens comme l’un des plus importants soucis de la ville {…} c’est une ville très dense où se croisent tous les types de transports".

Un problème de densité qui ne concerne pas uniquement Paris, mais aussi la ville de Lyon où les nuisances sonores, nombreuses, sont liées à l'incivilité et à la circulation, trop dense selon Patricio Munoz, directeur de l’observatoire de l’environnement sonore Acoucité : "il y a une omniprésence du trafic routier, donc le bruit ne disparait à aucun moment". Plus qu’un simple souci de tranquillité, la pollution sonore peut aller jusqu'à présenter des problèmes de santé publique.



Une pollution sonore qui pollue la vie

Les nuisances sonores peuvent impacter la santé collective, "c’est un vrai problème de santé publique, ce n’est pas seulement un problème personnel", témoigne Chantal Beer-Demander, présidente de l'Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs (UFCNA). Les nuisances aériennes ne sont pas les seules à susciter des enjeux sanitaires. À Septèmes dans les Bouches-du-Rhône par exemple, les riverains vivent au côté de l’autoroute reliant Marseille à Aix-en-Provence où plus de 120 000 automobilistes passent quotidiennement. Pierre Gallouin, président de l’association Chutt, alerte les autorités compétentes sur cette situation : "c’est réellement un enjeu sanitaire, un enfant du village est tombé malade suite à la pollution sonore". Ces nuisances représentent un risque pour la santé et la tranquillité des français, mais ces associations n'ont pas dit leur dernier mot.



Lutter contre la pollution sonore, un travail COMPLEXE

La lutte contre le bruit est un travail de longue durée. Certains développent des outils de mesures pour mieux appréhender les nuisances sonores, comme Bruitparif qui installe des capteurs permettant d’évaluer et de situer le bruit. Concernant le trafic routier, il existe de nombreuses solutions comme les murs antibruits aux abords des autoroutes. Mais si réduire les bruits de la circulation est réalisable, c’est une difficulté supplémentaire pour la pollution sonore liée à l’aviation. Selon Chantal Beer-Demander, il faut agir, et vite : "il faut plus de sobriété vis-à-vis du milieu aérien, il serait aussi nécessaire de réduire la présence d’habitants aux abords des aéroports, les départs et arrivées de nuits sont un réel problème".