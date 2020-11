Lutter contre les risques psycho-sociaux dans le monde professionnel

La souffrance au travail est un phénomène majeur, répandu dans toutes les catégories socio-professionnelles. Alors comment repérer puis aider une personne face à ces risques ?



Certains se sentent pressurisés, poussés en avant dans une pente trop raide. D’autres n’ont pas ce ressenti, mais ils n’en développent pas moins un mal-être qui touche aux sphères personnelles (moral, santé), familiales, etc. Les risques psychosociaux résultent d’un déséquilibre entre objectifs et moyens, et touchent de plus en plus de travailleurs dans la société.

Notre invitée Anita Gramegna, infirmière, coach et membre du collectif « Acteurs de ta santé au travail » dresse le constat de ces maux, des signes qui peuvent les révéler et propose des axes de développement pour les résoudre, individuellement et collectivement.

Pour en savoir plus et discuter de ces sujets avec Anita, contactez-la via son profil Linked In https://www.linkedin.com/in/anitagramegna/?originalSubdomain=fr

