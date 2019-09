A ma table #11 "San Sablon"

Pour la rentrée d'A ma table, Delphine Freyssinet, Frédérique Petit et Stéphan Fumière vous proposent de découvrir le San Sablon.

Le San, c'est quoi? C'est le concept de la gastronomie dans un bol imaginé par Hang-Soon Degeimbre, le chef de "L'air du temps" près de Namur.

Le premier de ces établissements a ouvert il y a cinq ans dans le quartier de Sainte-Catherine, le troisième et petit-dernier a ouvert ses portes à Gand cette année.

Le second, donc, le San Sablon existe depuis trois ans dans le quartier du Sablon, rue Joseph Stevens, 12.

Depuis avril 2019, c'est le jeune chef (27 ans) Valério Barriero qui est aux commandes.