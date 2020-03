A ma table #15 Serra : Urban Picnic et Garden Kitchen

On se met au vert !

Pour ce nouveau numéro d'A ma table, on vous emmène dans une jungle urbaine, un oasis de verdure pour déguster une cuisine éco-responsable, à deux pas du Botanique.

Il s'agit du Serra, le restaurant en deux parties - Urban Picninc et Garden Kitchen - de l'hôtel Indigo Brussels City, place Rogier.



Autour de la table :

- Pierre Balthazar, directeur culinaire

- Benjamin Tenius, Directeur Général de l'Hotel Indigo Brussels City



Et bien sûr, Frédérique Petit, Delphine Freyssinet ainsi que Stephan Fumière, à la réalisation.

Un immense merci à Fabian Braeckman pour ses photos.