A ma table #23 Vert d'Iris

Stephan Fumière, Frédérique Petit et Delphine Freyssinet vous emmènent au vert!



Mais pas n'importe lequel ni n'importe où : le Vert d'Iris International, à Anderlecht.



C'est une coopérative potagère bio et urbaine, en agroécologie forestière, qui fournit bon nombre de restaurants rencontrés lors de l'émission.



Alors il était temps de remonter à la source !



Le Vert d'Iris International a été fondée il y a une dizaine d'années par Frédéric Morand.

C'était son rêve d’enfance : mettre sur pied une coopération agricole bio et durable. Il nous la fait découvrir.



www.vertdiris.net