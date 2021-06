A ma table #24 "Humphrey (chez PIAS)"

Une évasion 100% locale, aujourd'hui !



Rien d'antinomique à ce titre, puisque Delphine Freyssinet, Stéphan Fumière et Frédérique Petit vous emmènent à la découverte de la cuisine philippine d' Humphrey chez PIAS !

A la tête de cette très belle adresse 36-38 rue Saint-Laurent (à deux pas du Centre Belge de la Bande Dessinée) : Julie De Block et Glen Ramaekers.



Evasion, ok!

Mais le 100% local? Tout simplement parce que tous les légumes et les fleurs comestibles qui seront dans vos assiettes viennent directement du potager, géré par Julie.



Je ne vous en dis pas plus.

Tout le reste, vaus le saurez en écoutant l'émission.



Un merci spécial à Emilie Méchenin pour les photos.