A ma table - Le Wolf - premier foodmarket à Bruxelles

On commence très fort l’année 2020 !

Un "A ma table" très particulier puisque ce n’est pas un, mais plusieurs restaurants que nous allons vous faire découvrir aujourd’hui. Ils sont tous rassemblés en un lieu unique.

On parle aujourd’hui du Wolf, le premier Food Market qui a ouvert à Bruxelles.

On est donc allés se jeter dans la gueule du loup, rue Fossé aux Loups, et on en redemande !

Ils sont présents au Wolf, et autour de la table :

Deux des concepteurs du lieu : Thierry Goor et Alexis Malherbe

Thierry Noesen, fondateur de la chocolaterie Belvas

Henri Depiesse, chef de la Table du Marché ( et du restaurant « Pré de chez nous »)

Tom Dedeurwaeder, du marché bio en vrac Food Hub

Vincent Dujardin, maître brasseur



Une émission présentée par Delphine Freyssinet, Jean-Guillaume DeMailly et Stéphan Fumière.

Avec la participation de Lucas Ghazarian