A ma Table#19 From Comptoir : Etienne Boissy (sans Bénédicte Dartois)

From Comptoir, c’est une histoire d’amour du fromage et des bons produits qui l’accompagnent, mais c’est aussi une histoire d’Amour tout court !

Fils d’agriculteurs de la Drôme, Etienne Boissy découvre dès son plus jeune âge les étapes de la production fromagère, par sa grand-mère qui fabrique à la ferme des fromages de chèvre. Cette passion ne le quittera plus.

Pendant presque 15 ans, Etienne a enseigné les Arts de la Table à l’Institut Paul Bocuse en développant particulièrement la science de mettre les fromages à l’honneur. Cette expertise lui vaudra de décrocher le titre d’un des Meilleurs Ouvriers de France fromager en 2004.

Bénédicte Dartois, elle, est Belge et a la passion du fromage depuis l'enfance. Après une carrière dans la finance, elle plaque tout pour s'adonner enfin à sa passion. De formation en formation, notamment à "L'Ecole du Chaffot", elle décroche un job chez "Mons" à Roanne (la crème des fromagers), puis est envoyée à Lyon. Elle y rencontre Etienne.



Depuis, ils ont amoureusement affiné leur projet "From Comptoir" qui a vu le jour, à Bruxelles, Chaussée de Charleroi à St Gilles.



