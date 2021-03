A ma table#20 La table d'Aline - Aline Gérard

Aujourd'hui, on vous propose un A ma table un peu spécial car celle que vous allez entendre n’a pas d'établissement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas déguster ses bons petits plats à moins de faire partie de ses amis et d’être invité.e en soirée, ou à moins de vous plonger dans son livre de recettes.



Un livre qui sent bon le citron, le pesto, l’Italie, les orties et l’enfance, c'est La Table d'Aline, d'Aline Gérard.