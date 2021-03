A ma table#21 Yoneko Nurtantio, cuisine Zéro Déchet

Aujourd'hui, on vous propose un A ma table un peu spécial, parce qu'il a lieu...à la maison! C'est-à-dire à la radio, dans la cuisine de RCF Bruxelles.



Pas de déplacement, pas d'empreinte carbone, pile dans la philosophie "Zéro déchet" de notre invitée, Yoneko Nurtantio.



Cuisiner sans gaspiller, en faisant des économies et en gagnant du temps, c'est possible !



Yoneko Nurtantio nous parle de l'aventure familiale (sa mère, son père, sa soeur Gwenny ont mis la main à la pâte) de l'écriture de son livre "Just Keep it, les recettes Zero gaspi"



www.justkeepit.be



Musique : Jerusalema - MASTER KG & NOMCEBO