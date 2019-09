Marcher autrement : Nouveau programme de randonnées.

Qu'il est bon de découvrir que la nature est belle.

Qu'il est bon de découvrir et rencontrer de nouvelles personnes

"MARCHER AUTREMENT" vous permet de découvrir une nouvelle approche de la randonnée pédestre, de loisir et de bien etre, plutot que sportive.

Ces randonnées sont adaptées au rythme de chacun, et des points repos tout au long du parcours.

Randonnées ouvertes à tous y compris à des personnes ayant une pathologie particulière, ainsi qu'à leurs accompagnants et aidants.

http://www.marcherautrement.fr

marcher.autrement@gmail.com

06 81 78 99 39