Marga Serrano, conseillère en Séjour au Somail, présente le Label Accueil Vélo

Plus de 4000 prestataires Accueil Vélo en France



Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.



Un Accueil Vélo peut être :



un hébergement

un loueur de cycles

un réparateur de cycles

un restaurateur

un office de tourisme

un site de visite

un port fluvial



Soyez bien reçus chez les prestataires de services partenaires de France Vélo Tourisme !



Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste de :



Être à moins de 5 km d'une piste cyclable

Disposer d'un équipement adapté pour les cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation.

Bénéficier d'un accueil chaleureux (informations et conseils utiles (itinéraires, météo, etc...)

Disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert des bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos, lavage des vélos....