"Marie aime le vin", cyclocaviste

Olivier nous fait découvrir Marie, cyclocaviste.

Oui, elle livre le vin à vélo!



Mais surtout, passionnée et sommelière, elle travaille depuis 10 ans dans le vin à Bruxelles. Marie sélectionne pour vous des vins Bio et Nature chez des petits producteurs et vous les livre, donc, à vélo.



Retrouvez-la sur son site : www.marieaimelevin.be