Marie-Paule Dauphin, artisan vitrailliste

Et quand on l'écoute on sait qu'ils ont fait le bon choix.

Entre son atelier de verre, son salon de thé aux beaux jours, son action au sein de nombreuses associations et ses chambres d'hôtes qui vont bientôt être prêtes pour recevoir les touristes, elle a un sourire radieux sur les lèvres et nous parle de sa vie avec un enthousiasme communicatif alors n'hésitez pas à l'écouter.



Pauses musicales : Eklypse

Scorpion "still loving you"

Téléphone 06.09.98.62.23

Adresse courriel verredauzelles@orange.fr

Atelier de vitrail salon de thé : Verre d'Auzelles

Chambre d'hôte : La Bridamie

Facebook : Verre d'Auzelles

La Bridamie

Instagram : Verre d'Auzelles