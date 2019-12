Si le maire est l’élu le plus apprécié des citoyens, de par sa proximité avec ses concitoyens, on retrouve cette proximité dans une autre collectivité territoriale : le département - qui est le premier acteur des solidarités humaines et territoriales. Près de 60 % du budget des Départements est consacré à l’action sociale tout au long de la vie des citoyens, mais cette institution soutient aussi les projets des communes.

Comment le département intervient-il auprès de nos concitoyens ? on va poser la question à Martine VASSAL Présidente du département des Bouches Du Rhône