Mettre en place un compost collectif près de chez soi

Tout savoir sur le compostage

Selon Isabelle Gaton, maître composteur et administratrice du Réseau Compost Citoyen, le compost se définit comme "une manière naturelle de transformer les déchets organiques en les fertilisants". Le compostage consiste donc à regrouper les déchets alimentaires dans un bac et les mélanger avec un complément carbonique comme des feuilles mortes, des petites branches, ou encore du carton déchiré. Un compost bien géré "c’est un compost bien aéré, bien remué et pas laissé à l’abandon afin de ne pas produire du méthane" précise à son tour Gaétan Lepoutre, co-fondateur des Alchimistes Lyon.

Le compost est avant tout un geste pour l’environnement. Il permet d’éviter l'achat d'engrais industriels, et de recycler ses déchets. Dans certains cas, le compostage est gratuit et économique puisqu’il peut se pratiquer directement à la maison ou collectivement, ce qui peut permettre également de créer du lien social.



Les obligations en France

Plusieurs structures en France sont tenues de pratiquer le compostage dans le cadre de la loi de transition énergétique, comme celles qui produisent un nombre important de biodéchets (environ 10 tonnes par an) mais aussi la grande distribution, les industries agroalimentaires, les cantines ou encore les restaurants. Quant aux particuliers, ils ne sont pas obligés de composter, mais la loi pousse les collectivés et chacun à intégrer des moyens permettant d’organiser le compostage de proximité.



Comment passer à l’action ?

Les collectivités ont à leur disposition différents outils pour trier les biodéchets. On observe le compostage directement chez l’habitant, celui de proximité ou grâce à des bornes. Ce panel de solutions laisse un choix adapté aux caractéristiques des territoires. Des associations comme Les Alchimistes ou le Réseau Compost Citoyen peuvent intervenir pour donner des conseils aux entreprises et aux particuliers. Gaétan Lepoutre précise "comment mettre en place le tri, en étant efficace et en respectant les contraintes d’hygiène". Pour passer à l’action, Isabelle Gaton conseille de "contacter votre collectivité ou mairie pour savoir ce qui a été mis en place pour composter".