Moules marinière

Ingrédients :





* 4 litres de Moules

* 3 grosses échalotes

* 2 gousses d’Ail

* 1 beau Bouquet de persil

* 70 Gr de Beurre

* 40 cl de vin blanc sec

* Poivre



Réalisation :

Nettoyez vos moules et jeter les mortes.

Pelez et hachez l’ail et les échalotes, réservez !

Lavez, égouttez, coupez finement le persil. Dans une grande marmite faite revenir dans le beurre les échalotes, l’ail, le persil.

Poivrez et arrosez de vin blanc. Portez à ébullition, laissez frémir 5 mn, puis ajoutez les moules.

Couvrez et augmentez le feu. Agitez la marmite en tous sens jusqu’à ce que toutes les moules soient ouvertes.





Après 5 mn de cuisson , éliminez les moules fermées et égouttez-les.Filtrez le jus de cuisson, servez aussitôt !