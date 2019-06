Musique et Peinture, Arts plus fort que le handicap,

l'Art est plus fort que le handicap.

"Faire communnier les différences" tel est le but de l'Association ROBY et Cie de Chateaurenard.

Jyliane OOLIGER jeune artiste peintre atteinte de cécité depuis plusieurs années présentera ses toiles le Vendredi 12 Juillet de 10h à 18h, o la Salle de l'Etolie de Chateaurenard, ainsi que Samedi 13 Juillet de 10hà 17H

Rendez-vous de qualité d'authenticité et de légèreté pour ces 2 Jours.

Concert de Michel Jones, complice de J.J.GOLDMAN vous ravira et vous fera voyager dans un beau voyage musical avec des sonorités différentes et parfaites.

En première partie: REGINALD.

Programme eclectique et riche en émotions.