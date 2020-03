Ne pas voir, cela n'empêche pas de poser un regard ...

Un grand voyageur prouvant que de ne pas voir on peut poser un regard, et avoir un autre regard.

Avec une vie de bourlingueur, il a sû trouver la paix.

Une chose pour lui qui en fait sa force

, c'est l'indépendance, et l'amour de la vie.

Jean-Pierre est un conteur, philosophe.

Voyager pour lui, c'est un plaisir, et il fait partager ce plaiir avec le public.

Son dernier livre : "VOYAGES DU COQ A L'AME", tout un programme.