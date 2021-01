Noix de Saint Jacques

Un grand classique pour cette recette de st Jacques.





Recettes pour 4 personnes



Ingrédients :

une vingtaine de noix de St Jacques (pour cette recette vous pouvez utiliser des noix surgelées)

1 échalote

1 noix de beurre

1 filet d’huile

50 ml de vin blanc

100 ml de crème fraîche

50 g de petits champignons de Paris

un peu de persil et d’estragon hachés

sel et poivre



Préparation :



Un peu à l’avance faites décongeler les St Jacques au frais sur une assiette. Epluchez et coupez l’échalote en tout petits bouts.

Faites fondre le beurre dans une poêle avec l’huile puis faites cuire les noix de St Jacques 1 minute de chaque côté, le temps qu’elles prennent une légère coloration.

Mettre de côté.



Dans la même poêle faire revenir l’échalote et rajouter le vin blanc.

Ajoutez les champignons ettoyés et coupés en deux.

Laissez cuire deux minutes supplémentaires avant de verser la crème fraîche. Rectifiez l’assaisonnement.

Si nécessaire vous pouvez épaissir la sauce avec un peu de maïzena ou de fond de poisson.

Répartissez les St Jacques dans les cassolettes et versez la sauce par dessus. Laissez cuire à couvert 10 minutes dans le four préchauffé à 180°.



Parsemez de persil et d’estragon hachés juste avant le service.