RECETTE PANACOTTA AUX ASPERGES VERTES Pour 4 personnes 150 g d’asperges vertes 2 feuilles de gélatine 50 cl de crème 4 tranches de saumon fumé 30 g de parmesan 25 g de noisettes • Cuire les asperges dans de l’eau salée. • Les égoutter et les mixer avec 25 cl de crème • Faire tremper la gélatine. • Faire chauffer le reste de la crème avec le parmesan. • Une fois chaud ajouter la gélatine égouttée et mélanger au fouet. • Ajouter le tout dans les asperges mixées et assaisonner. • Dresser dans des assiettes creuses, ajouter quelques noisettes et réserver 4 heures au frais. • Au moment de service ajouter le saumon fumé dessus Bonne dégustation