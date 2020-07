Papiers et compagnie ? Aide aux particuliers et associations.

Dans un monde les taches administratives se complexifient et ou le numérique est omniprésent et indispensable , il est parfois utile d’avoir recours à des professionnels qui pourrons nous apporter une aide substantielle mais aussi des conseils précieux.

Par sa motivation et son sens du contact ,Claire Paris fait partie de ces personnes là . Au travers de la structure qu’elle a mis en place et qui se nomme « papiers et compagnie », cette jeune femme assiste particuliers et associations afin que les obligations administratives et fiscales ainsi que problématiques sociales et juridiques du quotidien ne soient pas un cauchemar et que les solutions les plus efficientes soient trouvées.