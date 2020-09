Parole aux associations - 3 octobre 2020 à 10:15

Tous les samedis à 10h15

Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir l'actualité des associations Une rencontre avec l'ADDCAES, l'association départementale pour le Développement et la Coordination des Actions auprès des Étrangers de la Savoie chaque mois. Le Secours Catholique évoque son actualité. Et enfin, on évoque les problèmes dans les couples avec une conseillère conjugale Et enfin découverte d'une association culturelle savoyarde