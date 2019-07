Pets de Nonne

Très populaire en Bourgogne – Franche-Comté

Ingrédients

120 g de farine

150 g moitié moitié eau et lait cru

80 g de beurre mou

½ c. à café de fleur de sel

10 g de sucre blond ou roux

3 œufs

1 c. à soupe de fleur d’oranger ou autre parfum.

sucre glace une cuillère a café de rhum.

Préparation

Dans une casserole, faire bouillir le lait, l’eau, beurre, sucre et sel. Une fois tout bien fondu, ajouter la farine tamisée en une seule fois. Remuer rapidement et avec force, jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Hors du feu, ajouter les oeufs un par un en mélangeant entre chaque oeuf à la spatule…

La pâte est prête lorsqu’elle tient au doigt ( faire une virgule, la pâte ne retombe pas!) mais aussi lorsque vous n’avez plus de force (demande beaucoup d’énergie mais effort vite oublié en dégustant ces délicieux beignets!)

La cuisson :

Faire chauffer l’huile de friture à 180°.

A l’aide d’une cuillère, prenez un peu de pâte, et poussez-la dans l’huile avec une seconde cuillère.

Recommencer tant qu’il y a de la place (sachant que ça va gonfler).

Laisser bien dorer, car l’intérieur est long à cuire.

Poser sur du papier absorbant, puis tremper dans le sucre semoule ou glace selon vos goûts.