PHI 84 ? C'est la pharmacie humanitaire du Vaucluse

L'association PHI 84 est l'antenne du Vaucluse de l'ONG "pharmacie humanitaire internationale".

Sa vocation est de récupérer les matériels médicaux qui ne sont plus utilisés afin de les redistribuer vers les associations qui s'occupent des nécessiteux.

"PHI 84" récupère également les radiographies dont les particuliers n'ont plus l'usage.

L'interview a été fait avec Anne-Marie Hignaard et Dominique Mercier, deux membres actifs de l'association. Ils nous font part de leur engagement dans "PHI 84". Ils ont besoin de bénévoles pour les aider ...n'hésitez pas à les contacter au 04 90 27 31 02 ou de les rencontrer tous les jeudi après-midi au 36, rue Moulin Notre Dame à Avignon.