Le pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils.

Le pilates est de plus en plus en vogue et pour autant la plupart d’entre nous seraient bien en peine d’expliquer précisément en quoi consiste cette activité et quels sont ses bienfaits.