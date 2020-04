A priori, rien à reprendre ! Tu vois, je m'améliore quand même... :-°

Mousse de pois chiches façon saucisses-lentilles (4 parts)



Une boîte de 400g de pois chiches, une boîte de 150g de lentilles, 1 carotte, de la crème fraîche épaisse, de la moutarde.



Couper la carotte en rondelles fines et les faire cuire à la vapeur ou à l’eau. Il s’agit d’obtenir des écailles, elles doivent donc rester fermes !



Egoutter les pois chiches (réservez le jus, je vous donne une astuce à la fin !), puis les mixer pour obtenir une pâte sans morceaux. Y ajouter crème et moutarde en proportions égales pour obtenir une purée crémeuse.



Egoutter et rincer les lentilles pour qu’elles soient bien séparées, les ajouter à la purée de pois chiches. Bien mélanger. Dans chaque assiette, dresser la purée à l’emporte-pièce, puis disposer joliment des écailles de carottes sur le dessus.



Mixer des noisettes, des noix et des cacahuètes salées et saupoudrer sur chaque assiette, comme un crumble. Quelques feuilles de salade, et voilà une assiette goûteuse et équilibrée !



Comme promis, ma petite astuce : le jus de pois chiches se comporte comme le blanc d’œuf, il mousse en neige ferme quand on le bat au fouet ; on ajoute du chocolat fondu, et hop, une mousse au chocolat légère pour le dessert !