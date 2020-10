Poivrons au Cury pour l'apéritif

POIVRONS AU CURRY



A la fin de l’été nous allons mettre un peu de soleil en bocaux.

Cette préparation étonnera vos convives et égayera votre table.





Pour 2 kg de poivrons, il faut 100 gr de gros sel.

½ LITRE DE VINAIGRE BLANC

400 Gr de sucre en poudre

Curry

Poivre



Placez les poivrons nettoyés et coupés en lanières dans un petit saladier. Versez-y le gros sel et mélangez. Gardez-le mélange 24 heures.

Le lendemain, les versez dans une passoire en bien les rincer à l’eau froide, réservez.

Chauffez jusqu’à ébullition ½ d’eau avec 1/2 litre de vinaire blanc (8%), y ajouter le sucre et 4 c à café de curry et une petite cuillère à café de poivre moulu.

Versez la préparation bouillante sur les poivrons et laissez poser 24 h. Une fois le temps de pause écoulé, cuire le tout jusqu’à l’obtention d’une ébullition qui durera 2 mn.

Placez les poivrons dans des bocaux et recouvrir du jus de cuisson très chaud jusqu’à ras du bocal.

Fermer les bocaux hermétiquement puis les retourner jusqu’à total refroidissement.

Astuce, s’il vous reste du jus de cuisson, vous pouvez y incorporez des champignons de Paris en boîtes, les faire cuire puis les placer en bocaux comme les poivrons.